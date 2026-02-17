Реклама

Силовые структуры
16:00, 17 февраля 2026Силовые структуры

Решивший в отместку заживо сжечь дочь и экс-супругу россиянин получил срок

В Оренбурге суд дал 10,5 года колонии жителю за попытку сжечь дочь и экс-жену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Оренбурге суд дал 10 с половиной лет колонии 68-летнему жителю за попытку сжечь дочь и бывшую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что ночью 29 января 2025 года мужчина разбил окно в доме, где жили его экс-супруга и дочь, разлил бензин на пол и мебель и поджег. После он поджег машину дочери в гараже. Поводом для этого стала неприязнь, которая возникла после развода и раздела совместного имущества.

В результате россиянина признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Известно, что ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что на Алтае мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком.

