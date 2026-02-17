Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Силовые структуры
13:47, 17 февраля 2026Силовые структуры

Мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил 17-летнюю жительницу к двум годам воспитательной колонии за расправу над своим ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что девушка скрыла от семьи свою беременность и в октябре 2025 года, когда родители ушла на работу, родила дома здорового ребенка. Спустя несколько часов она нанесла ему более 30 ударов канцелярским ножом в грудную клетку и шею, тело завернула в пакет и выбросила около водоема.

Ранее сообщалось, что по делу о выброшенной в выгребную яму россиянке задержали сына-рецидивиста в Луганской народной республике.

