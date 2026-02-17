Мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком

В Алтайском крае суд приговорил 17-летнюю жительницу к двум годам воспитательной колонии за расправу над своим ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что девушка скрыла от семьи свою беременность и в октябре 2025 года, когда родители ушла на работу, родила дома здорового ребенка. Спустя несколько часов она нанесла ему более 30 ударов канцелярским ножом в грудную клетку и шею, тело завернула в пакет и выбросила около водоема.

