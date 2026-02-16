По делу о выброшенной в выгребную яму россиянке задержали сына-рецидивиста

В ЛНР задержали убийцу матери, укравшего у нее деньги за гибель брата на СВО

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали мужчину за расправу над матерью, у которой он украл ценности и деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2025 года жительница ЛНР не смогла дозвониться до матери и отправилась к ней домой. Внутри она увидела следы крови, а в выгребной яме нашла женское тело, засыпанное строительными материалами. Дочь вызвала полицию.

Выяснилось, что из дома матери пропали драгоценности, банковская карта и деньги, полученные женщиной за сына, не вернувшегося с СВО. Подозреваемым в преступлении стал младший сын. Тот несколькими годами ранее вышел из колонии, где отбывал срок за расправу, употреблял спиртное и наркотики. Однако мужчину найти по горячим следам не смогли — тот прятался в землянках и заброшенных домах.

