Силовые структуры
13:49, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин забил двух женщин часами и ножницами

В Астраханской области осудят мужчину за двойное убийство 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Астраханской области осудят мужчину за двойную расправу, совершенную 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, ночью 1 октября 1995 года мужчина в квартире с двумя женщинами распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес пострадавшим множественные удары различными предметами, в том числе настольными часами. После этого он схватил ножницы и начал бить ими в разные части тел женщин. Ранения, полученные ими, оказались несовместимыми с жизнью. После преступления злоумышленник похитил из квартиры пострадавших имущество и скрылся.

Оперативно установить преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы уголовного дела. Это позволило установить причастного к расправе. Следствие собрало достаточную доказательную базу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России раскрыты насмерть забившие и изнасиловавшие юную сироту 18 лет назад.

