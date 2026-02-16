Реклама

Силовые структуры
12:41, 16 февраля 2026Силовые структуры

В России раскрыты насмерть забившие и изнасиловавшие юную сироту 18 лет назад

На Урале и в Челябинске поймали убивших и надругавшихся над сиротой в 2006 году
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Екатеринбурге и в Челябинске полицейские задержали двоих мужчин, которые в 2006 году насмерть забили и изнасиловали юную девушку. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одному из фигурантов предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Он арестован. Второй фигурант допрошен в качестве подозреваемого. Кроме того, выяснилось, что задержанный на Урале мужчина был неоднократно судим за грабежи и мошенничество.

По данным правоохранителей, все произошло в мае почти 18 лет назад на берегу реки Миасс — тогда в камышах была найдена 15-летняя девушка с признаками насилия. Выяснилось, что это сирота, проживавшая с бабушкой. В тот раз она отдыхала у реки в компании малознакомых молодых людей. Находившиеся с ней в тот день были несовершеннолетними. Они рассказали, что проводили потерпевшую до трамвайной остановки, а потом она, якобы, уехала домой.

Однако спустя время правоохранители раскрыли преступление.

Как рассказала официальный представитель МВД России, полицейские установили правдивую картину произошедшего в день расправы над девушкой — злоумышленники жестоко избили ее и изнасиловали. От полученных травм пострадавшая не выжила. Затем, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники раздели ее и бросили в реку.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске правоохранители задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании и расправе над пенсионеркой в 2008 году.

