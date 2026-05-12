Российский полковник признался в незаконной утилизации отходов в его части

ТАСС: Полковник из Ленобласти пошел на сделку за незаконную утилизацию отходов

Бывший командир одной из воинских частей в Ленинградской области, которого обвинили в нелегальной утилизации отходов на территории его подразделения, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о полковнике Данисе Таирове. Мужчина обвиняется превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Он уже во всем сознался, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделят в отдельное производство.

В конце апреля по аналогичным обвинениям был задержан межрайонный природоохранный прокурор Ленобласти Артем Зобов. По версии следствия, он с 2024 по 2025 год получил больше шести миллионов рублей за утилизацию отходов на территории воинской части региона. Также за эти деньги прокурор обещал не проводить проверки в отношении давших взятку и не привлекать их к ответственности. Сейчас Зобов находится в СИЗО.

