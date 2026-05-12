Назван способный закрыть разрыв в бюджете РФ уровень цен на нефть

«Известия»: Закрыть разрыв в бюджете РФ можно при стоимости нефти выше $90

Разрыв между фактическим и плановым дефицитом российского бюджета можно будет закрыть при стоимости нефти выше 90 долларов за баррель. Способный на это уровень цен назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным Минфина, с января по апрель дефицит в бюджете вырос до 5,9 триллиона рублей вместо плановых 3,8 триллиона. Однако в случае, если высокие цены на сырье будут сохраняться до конца 2026 года, ситуацию можно выправить. Так, сверхдоходы от экспорта нефти по цене выше 90 долларов могут принести необходимые два триллиона рублей.

Полностью закрыть дефицит можно, если в 2026 году нефть будет стоить дороже 100 долларов. Однако эксперты считают такой сценарий маловероятным, если конфликт на Ближнем Востоке не затянется.

В апреле стоимость барреля нефти основного российского экспортного сорта Urals достигла рекордных с 2014 года 94,87 доллара (при заложенной в бюджет «цене отсечения» в 59 долларов). В результате за месяц дополнительные нефтегазовые доходы составили порядка 200 миллиардов рублей. Причина низкого уровня — крепкий рубль и топливный демпфер (на выплаты нефтяникам ради сдерживания цен на бензин и израсходовали 377 миллиардов рублей).

Вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти может опуститься ниже докризисного уровня. По мнению представителя кабмина, Россия не рассматривает энергетический кризис, вызванный войной в Персидском заливе как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач.