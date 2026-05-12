07:30, 12 мая 2026Путешествия

Россиянка описала привычки турчанок фразой «есть чему у них поучиться»

Алина Черненко

Фото: Chris Mcgrath / Getty Images

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Турции и описала привычки местных женщин фразой «есть чему у них поучиться». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что турчанки умеют создавать уют «буквально из ничего». По ее словам, в их квартирах всегда чистые полы, наглаженные шторы, красивые вазочки и различный декор, расставленный с каким-то особым чувством порядка.

Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
15 февраля 2024
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
19 ноября 2024

Россиянка также подчеркнула, что жительницы этой страны всегда находят время для себя, даже если у них много детей, куча домашних дел и муж, который вечно требует ужин вовремя. «Оставит детей на супруга и уйдет на встречу с подругами. Таким образом они воспитывают в своих мужчинах хороших отцов, перекладывая часть ответственности», — пояснила Елена.

Еще одна особенность турчанок, на которую обратила внимание соотечественница, — они принимают мужа и его семью такими, какие они есть. Кроме того, по словам автора, они терпеливо ждут своих мужей, пока те гуляют с друзьями, «распивая чаи с утра до вечера», успешно совмещают работу, семью и быт, умеют вкусно готовить и всегда хорошо выглядят.

«Здесь не встретить женщин, которые ходят дома в растянутой футболке и с пучком на голове, возможно, из-за особого уважительного отношения к мужу в том числе, но в первую очередь к себе», — констатировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила четыре привычки женщин в Турции, которые могут показаться соотечественницам стыдными. Например, они ходят за продуктами с клетчатыми сумками на колесах, которые, с ее точки зрения, выглядят старомодно и безвкусно.

