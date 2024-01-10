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09:01, 10 января 2024Путешествия

Блогерша перечислила четыре стыдных для россиянок привычки женщин в Турции

Фото: Nick Page / Unsplash

Российская тревел-блогерша перечислила четыре привычки женщин в Турции, которые могут показаться соотечественницам стыдными. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая привычка, о которой рассказала путешественница, — сушка белья на улице. По ее словам, турчанки вынуждены делать это из-за влажного климата: в домах одежда не сохнет и потом неприятно пахнет плесенью.

«Тот факт, что белье видят прохожие, их не смущает, скорее, наоборот, они гордятся своей хозяйственностью, а чистые вещи на улице демонстрируют это качество окружающим», — пояснила автор публикации.

Вторая привычка местных женщин, на которую обратила внимание россиянка, — застилать мебель чехлами и коврами, чтобы она не пачкалась и не изнашивалась.

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«Когда я увидела это впервые, то не могла поверить, что где-то в мире все еще используют данный прием, столь популярный в России лет так 20 назад», — удивилась она.

Блогершу также поразило, что в Турции женщины ходят за продуктами с клетчатыми сумками на колесах, которые, с ее точки зрения, выглядят старомодно и безвкусно.

«Только представьте себе, если все девушки в России будут ходить с такими же. Сомневаюсь, что это вызовет бурю восторга и восхищения, скорее будет повод для позора», — заключила автор.

Кроме того, россиянка обратила внимание на умение турчанок организовать обеденный стол на полу. «Если на праздник пришло слишком много гостей или родственников, то турчанки не стесняются постелить скатерть на пол и назвать это изобретение столом. При этом все приглашенные садятся на пол или на подушки, а тарелки держат в руках», — заметила она, добавив, что в России такой прием гостей недопустим.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила несколько привычек американок, которые российские женщины назвали бы «срамотой». В частности, она отметила их неумение готовить и нежелание обучиться этому навыку.

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      Марина Черняк
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