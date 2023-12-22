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06:02, 22 декабря 2023Путешествия

Россиянка назвала несколько привычек женщин в США «срамотой»

Фото: Unsplash

Тревел-блогерша побывала в США и перечислила несколько привычек американок, которые российские женщины назвали бы «срамотой». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание россиянка, — неумение американок готовить и нежелание обучиться этому навыку. По словам блогерши, они «без стыда и совести» кормят мужей, детей и гостей пиццей, гамбургерами или разогретыми полуфабрикатами.

«Если в Америке тебе и слова за это не скажут, то в России опозорят и пристыдят, причем абсолютно все: от мамы мужа до собственной бабушки», — заметила автор публикации.

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Вторая привычка американок, о которой написала блогерша, — выбор свободных отношений вместо официального брака. Она отметила, что женщинам в США очень важно быть самодостаточными и независимыми от мужчин, поэтому, даже вступая в отношения, они не стремятся выйти замуж, родить ребенка и завести семью, как в России.

Кроме того, россиянка пожаловалась, что жительницы Соединенных Штатов ведут себя вульгарно и вызывающе — например, ходят по улицам в полуобнаженном виде, а также не стесняются показывать окружающим свои недостатки.

«Еще один пункт, которым безумно гордятся женщины в Америке, — это принятие себя со всеми недостатками, даже если речь идет про лишний вес, вызванный ожирением, небритые ноги и подмышки и так далее», — поделилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, вышедшей замуж за русского и восхитившейся его положительными качествами. 35-летняя женщина по имени Эмили отметила, что русские мужчины умеют работать не только головой, но и руками.

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      Алина Черненко
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