Немка восхитилась русскими мужчинами и назвала их положительные качества

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, вышедшей замуж за русского и восхитившейся его положительными качествами. Ее впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

35-летняя девушка из Германии по имени Эмили отметила, что русские мужчины умеют работать не только головой, но и руками. Так, после первой встречи ее будущий муж Сергей починил кухонный кран в ее доме. В браке же россиянин взял на себя все обязанности по ремонту ее машины.

Кроме того, героиню материала впечатлили щедрость и внимание со стороны супруга. «Представляешь, когда мы пошли с Сергеем на свидание, он подарил мне огромный букет роз! Они стояли почти две недели. А когда завяли, он принес другие. И теперь так всегда!», — объяснила Эмили.

Девушка отметила, что муж оплачивает все счета за квартиру и отпуск. «Сам оплачивает все счета, дает мне деньги на продукты. Когда едет домой с работы спрашивает, нужно ли что-то купить», — заключила немка.

Ранее тревел-блогерша пообщалась со знакомыми немцами, которые назвали ей пять странных в их понимании особенностей жизни в России. Так, иностранцы не верили в существование в стране уличных туалетов.

