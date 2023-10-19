Тревел-блогерша назвала пять странных для немцев особенностей жизни в России

Тревел-блогерша пообщалась со знакомыми немцами, которые назвали ей пять странных в их понимании особенностей жизни в России. Своим рассказом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что иностранцы не верили в существование в России уличных туалетов.

«Немцы посчитали, что я их разыгрываю (как и все другие их знакомые из России), якобы специально так подшучиваю над ними, ну никак не хотели верить в правдивость — по их мнению, такие туалеты ужасно иметь в России из-за холодного климата и санитарных условий», — написала блогерша.

Кроме того, удивление немцев вызвали верхние лежачие полки в российских поездах. «Как ехать наверху, упираясь в потолок, что ли?» — процитировала россиянка знакомого жителя Германии.

Третья российская особенность, которая, по словам блогерши, поразила иностранцев, — частое нарушение водителями правил дорожного движения. «Каждый раз, когда мы ехали хоть на такси, хоть на своей машине, они, мягко говоря, ужасались», — призналась россиянка.

Помимо этого, немцам показался странным тот факт, что большие земельные участки в России не всегда являются признаком достатка. Блогерша объяснила им, что зачастую земля и недвижимость были приобретены много лет назад, когда цены были значительно ниже. Поэтому их наличие вовсе не означает, что владелец имеет престижную работу или высокие доходы, добавила автор.

Последний факт, в который, как рассказала блогерша, немцы не хотели верить, — это бесплатная медицина, доступная любому россиянину, независимо от его места работы, возраста и прочих факторов.

Ранее эта же россиянка назвала три стыдных для своих соотечественников особенности жизни в Германии. Ее друг-эмигрант рассказал ей, что немцы постоянно следят за тем, правильно ли соседи паркуют машины или стригут газон.