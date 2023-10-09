Тревел-блогерша назвала три стыдных для россиян особенности жизни в Германии

Российская тревел-блогерша побывала в Германии и назвала три стыдных для соотечественников особенности жизни в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, ее друг-эмигрант рассказал ей, что немцы постоянно следят за тем, правильно ли соседи, например, паркуют машину или стригут газон. Если правила нарушаются, они могут пожаловаться в соответствующие инстанции.

«В России это называется "стукачеством" и презирается обществом. Как-то не принято у нас жаловаться друг на друга», — отметила блогерша.

Вторая местная привычка, от которой, по мнению путешественницы, россияне будут в шоке — ходить по дому в обуви, даже в гостях. «В России это стыдоба! Назовут заср...цем человека, который не разувается, приходя в дом — это негигиенично», — подчеркнула автор отзыва.

Еще одна особенность жителей Германии, на которую обратила внимание россиянка, — отсутствие взаимопомощи. «Никто не ходит друг к другу за солью, не просит луковицу, которая срочно понадобилась для супа. У каждого должно быть все свое!» — удивилась она, добавив, что в России не принято и даже стыдно не помогать соседям.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Она сообщила, что там часто бывает много пустых бутылок, поскольку немцы сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах.

