Тревел-блогер из России назвала три странных вещи в домах немцев

Российская путешественница и тревел-блогер назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Об этом она рассказала в личном блоге под названием «Лайк тревел путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в домах немцев часто бывает много пустых бутылок. Она пояснила, что в Германии сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах. «У моих друзей в предыдущем доме была отдельная комната, типа нашей котельной, где стояли огромные ящики с бутылками из-под воды», — написала девушка.

Россиянка также пожаловалась на большое количество мусорных ведер и пакетов в немецких домах. «Когда я приехала в Германию впервые, мне было трудновато, — добавила она. — Например, купила пачку конфет, и тут же начались проблемы: целлофановую упаковку в одно ведро, картонную коробку в другую, бумажную обертку в третью... и так с каждым продуктом».

Кроме того, по словам девушки, немцы не могут прожить без уксуса. «Добавляют его везде, куда только можно, — подчеркнула она. — Мне кажется, я уже рассказывала, что в Германии даже чипсы есть со вкусом уксуса. — Поэтому, конечно же, его запасы есть в каждом немецком доме, причем в таком количестве, чтобы он внезапно не закончился».

Ранее в сентябре эта же российская путешественница описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся». Девушка объяснила, что европейки не подбирают одежду, скрывающую недостатки.