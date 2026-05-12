Россияне массово пожаловались на клещей

07:38, 12 мая 2026

Роспотребнадзор: Более 43 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

С начала сезона более 43 тысяч россиян обратились в учреждения с укусами клещей. О массовых жалобах на вредителей сообщает Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

«Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей», — рассказали в ведомстве. При этом от клещевого энцефалита привиты порядка 2,2 миллиона россиян, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Чаще всего вредители кусали жителей Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Республики Алтай и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что 52 процента россиян никак не защищаются от клещей. Многие из тех, кто пренебрегает защитой, заявили, что не ходят в лес и не верят, что могут пострадать от клещей дома. Некоторые отметили, что бывают в лесу, но все равно не защищаются и не знают, есть ли эффективные средства.

