16:11, 8 мая 2026Экономика

Россияне решили игнорировать клещей

«КП»: 52 % россиян никак не защищаются от клещей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Больше половины (52 процента) россиян признались, что никак не защищаются от клещей. О том, что граждане решили игнорировать опасных паразитов, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос читателей.

В опросе приняли участие 1,1 тысячи человек. Многие из тех, кто пренебрегает защитой, заявили, что не ходят в лес и не верят, что могут пострадать от клещей дома. Некоторые отметили, что бывают в лесу, но все равно не защищаются и не знают, есть ли эффективные средства.

Остальные респонденты рассказали, что опасаются клещей. 19 процентов используют специальные спреи, отпугивающие вредителей, 16 процентов носят закрытую одежду, если отправляются в места обитания клещей, а 10 процентов делают прививку от энцефалита. Еще три процента используют другие способы защиты.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку от клещей. По его словам, основными средствами являются таблетки и капли на холку, однако необходима комплексная защита.

