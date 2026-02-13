Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 13 февраля 2026Силовые структуры

Молодой россиянин изнасиловал пенсионерку из-за желания купить бутылку водки

В Кабардино-Балкарии следователи установили убившего пенсионерку в 2008 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ханты-Мансийске правоохранители задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании и расправе над пенсионеркой в 2008 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчину доставили в Нальчик на допрос к следователю. Ранее он уже был судим. Задержанный рассказал, что напал на пенсионерку с целью завладеть деньгами на спиртное, после чего изнасиловал пожилую женщину и расправился с ней. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

72-летнюю жительницу города Прохладный без признаков жизни нашли в марте 2008 года недалеко от многоквартирных домов. Долгое время расследование не давало результатов и дело приостановили.

В конце 2025 года криминалисты повторно изучили вещественные доказательства и назначили молекулярно-генетическую экспертизу. Современные методы позволили выделить ДНК, которая совпала с образцом в базе геномной информации.

Ранее в Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 45-летней местной жительнице, которая участвовала в расправе 29 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Мужчина устроил поножовщину у российского магазина

    Смартфоны станут больше

    Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде-2026

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Подросток поджег бензоколонки на заправке и попал на видео

    Минпромторг России объяснил причину изменения правил утильсбора для машин из ЕАЭС

    Героя популярного в 2010-е мема сбила машина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok