Молодой россиянин изнасиловал пенсионерку из-за желания купить бутылку водки

В Кабардино-Балкарии следователи установили убившего пенсионерку в 2008 году

В Ханты-Мансийске правоохранители задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании и расправе над пенсионеркой в 2008 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчину доставили в Нальчик на допрос к следователю. Ранее он уже был судим. Задержанный рассказал, что напал на пенсионерку с целью завладеть деньгами на спиртное, после чего изнасиловал пожилую женщину и расправился с ней. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

72-летнюю жительницу города Прохладный без признаков жизни нашли в марте 2008 года недалеко от многоквартирных домов. Долгое время расследование не давало результатов и дело приостановили.

В конце 2025 года криминалисты повторно изучили вещественные доказательства и назначили молекулярно-генетическую экспертизу. Современные методы позволили выделить ДНК, которая совпала с образцом в базе геномной информации.

Ранее в Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 45-летней местной жительнице, которая участвовала в расправе 29 лет назад.