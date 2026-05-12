Олимпийского чемпиона по баскетболу в составе сборной СССР внесли в базу «Миротворца»

Олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Ивана Едешко внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Едешко обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке в проведении специальной военной операции. С такой же формулировкой в базу данных ресурса попал чемпион Европы по баскетболу 2007 года Виктор Хряпа.

81-летний Едешко является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он выиграл Кубок европейских чемпионов, а также восемь раз становился победителем первенств СССР.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины.