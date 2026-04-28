Российских участников Олимпиады-2026 внесли в базу «Миротворца»

Российских лыжников Коростелева и Непряеву внесли в базу «Миротворца»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева оказались в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины. Им вменили публичную поддержку России, а также посещение Крыма на тренировочных сборах.

Коростелев и Непряева, имеющие нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), выступали на Олимпийских играх 2026 года в Италии среди 13 россиян, однако медалей не завоевали. Они дебютировали на Кубке мира в декабре 2025-го.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали пятеро российских спортсменов-паралимпийцев. Их обвинили в героизации российских военных, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.