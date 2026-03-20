09:10, 20 марта 2026

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца» после Игр-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев

Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пятеро российских паралимпийцев попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь об Алексее Бугаеве, Варваре Ворончихиной, Иване Голубкове, Анастасии Багиян, а также ее спортсмене-ведущем Сергее Синякине. Спортсменов обвинили в героизации российских военных, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу «Миротворца» попал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Это произошло после того, как он выступил против санкций в отношении российских сборных и клубов.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская сборная, в которую вошли шесть атлетов, завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Команда стала третьей в общем зачете.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    Стало известно об уничтожении трех самолетов в результате атаки Ирана

    Отказавшийся выступать в России и Белоруссии Макс Корж анонсировал стадионный концерт

    Вылечившаяся от рака ануса женщина столкнулась с тяжелым осложнением при сексе

    Российские войска совершили массированный налет FPV-дронами на позиции ВСУ

    Российский турист решил искупаться утром в океане на Филиппинах и не выжил

    Войну с Ираном сочли угрозой для мирового продовольственного рынка

    Россиянин отказал девушке в просьбе и забил ее молотком

    Российский боец рассказал о спасшем его от четырех дронов и артиллерийской атаки ВСУ Боге

    Цели массированной ночной атаки на Украину назвали

    Все новости
