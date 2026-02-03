Президента ФИФА внесли в базу сайта «Миротворец»

Президента ФИФА Инфантино внесли в базу сайта «Миротворец»

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». На это обратил внимание телеканал RT.

На ресурсе указаны дата и место рождения Инфантино, а также варианты написания его имени.

Ранее Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на слова Инфантино о России, назвав его «моральным дегенератом».