Спорт
23:01, 2 февраля 2026Спорт

Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом» за слова о России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Джанни Инфантино

Джанни Инфантино. Фото: Jia Haocheng / XinHua / Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о России, назвав его «моральным дегенератом». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну», — высказался министр.

По его словам, будущие поколения будут воспринимать возможное возвращение России к футбольным соревнованиям как «позор, напоминающий об Олимпийских играх 1936 года».

Ранее Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

