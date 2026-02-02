Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом» за слова о России

Глава МИД Украины Сибига назвал президента ФИФА «моральным дегенератом»

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о России, назвав его «моральным дегенератом». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну», — высказался министр.

По его словам, будущие поколения будут воспринимать возможное возвращение России к футбольным соревнованиям как «позор, напоминающий об Олимпийских играх 1936 года».

Ранее Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — посчитал он.

