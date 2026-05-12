Надзиратель со стажем рассказал о разнице между мужскими и женскими тюрьмами

Пользователь Reddit с ником Maleficent_Task_5852, проработавший больше десяти лет надзирателем в различных мужских и женских тюрьмах, рассказал о разнице между ними. По его словам, отличия бросаются в глаза.

«Самое лучшее в работе в мужской тюрьме — меньше конфликтов. Самое лучшее в работе в женской тюрьме — меньше опасностей. При этом женщины, как правило, больше нуждаются в помощи — им часто бывает нужно выговориться, просто побеседовать с кем-нибудь или пожаловаться на других заключенных», — написал автор.

Он рассказал, что за годы работы сблизился со многими подопечными, узнав их глубже. Нередко он чувствовал себя беспомощным из-за того, что никак не мог их поддержать. Однако один раз он нанял адвоката для одной из заключенных, в невиновность которой поверил. По словам автора, он никогда не говорил женщине, что оплатил услуги адвоката для нее.

Ранее бывшая заключенная рассказала о трудностях жизни в женской тюрьме. Она пожаловалась на нехватку качественной еды, а также невозможность принять душ или опорожнить кишечник в одиночестве.