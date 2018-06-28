Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег

Живущий в Москве профессиональный футболист из Кот-д’Ивуара Траоре Каджале пожаловался на столичных полицейских, которые, по его словам, избили и ограбили его, сообщает «Радио Свобода».

Мужчина рассказал изданию, что за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу сотрудники полиции остановили его на проспекте Мира, чтобы проверить документы, затолкали в «Газель», долго били ногами по ногам, а потом забрали все наличные и вытолкнули на улицу. «В моем кошельке были деньги — 1800 рублей. Он [полицейский] забрал мои деньги. Больше я его не видел», — вспоминал Траоре.

Сотрудники комитета «Гражданское содействие», который помогает мигрантам и беженцам, предоставили пострадавшему адвоката, который поможет ему подать заявление в полицию о нападении на почве национальной ненависти. Но футболист опасается, что если обратится в органы, то его выдворят из страны.

Мужчина уже пять лет живет в России и тренирует начинающих футболистов, но до сих пор ему не дали статус беженца, хотя здесь у него беременная жена и сын — граждане России. Из Кот-д’Ивуара он бежал из-за начавшейся там религиозной войны между мусульманами и христианами.

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