Появилось видео из камеры пойманных на ЧМ-2018 карманников-иностранцев

Пресс-Хата / Telegram

Камера для карманников-иностранцев, приехавших в Москву на чемпионат мира по футболу, появилась в одном из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата» и публикует видео.

У арестантов спрашивают, откуда они приехали, довольны ли условиями содержания.

19 июня Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что в СИЗО Москвы содержится уже семь иностранных болельщиков, арестованных за кражи: три мексиканца, два казаха, гражданин Ирана и гражданка Перу. Всем предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В ОНК полагают, что в действительности число задержанных в разы больше. Ответственный секретарь организации Иван Мельников заявил «Интерфаксу», что вероятнее всего после суда иностранцев не отправят отбывать наказание на родину, а этапируют в российские колонии.

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