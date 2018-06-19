Воры открыли охоту на футбольных фанатов

Футбольного фаната из Египта обманул и ограбил его сосед по московскому хостелу. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

«В понедельник в правоохранительные органы обратился гражданин Египта, прибывший в Москву на Чемпионат мира по футболу, с заявлением о том, что сосед по номеру хостела на улице Тихая путем обмана лишил его личных вещей и денег», — сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший заявил о пропаже велосипеда, в передней сетке-тележке которого находилась сумка с деньгами на сумму более 100 тысяч рублей, паспортом гражданина Египта и паспортом болельщика. По подозрению в совершении этого преступления полиция разыскивает соседа по комнате потерпевшего, уроженца Татарстана.

18 июня в правоохранительные органы Москвы обратился футбольный фанат из Коста-Рики, который лишился телефона и кошелька после посещения ночного клуба на Саввинской набережной. Иностранец выпил там несколько коктейлей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, а вскоре он обнаружил пропажу мобильного телефона, кредитной карты и 500 евро, рассказал осведомленный источник.

Также суд Петербурга арестовал четверых граждан Перу, подозреваемых в краже у болельщика из Кореи багажа в аэропорту Пулково 12 июня, сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов Петербурга во вторник, 19 июня. По данным источника, они забрали у потерпевшего сумку с ноутбуком, планшетом, мобильными телефонами и фотоаппаратом. В поимке подозреваемых помогло описание примет, которые предоставил полицейским обворованный иностранец.

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