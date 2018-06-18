Перуанец сунул руку в карман болельщика из Мексики

Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«42-летний уроженец Перу 17 июня рядом со стадионом "Лужники" похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину сразу же задержали сотрудники полиции.

Сумма материального ущерба составила свыше 140 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже.

17 июня действующий чемпион мира по футболу — сборная Германии — потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча участников группы F прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 1:0 в пользу североамериканцев. На матче присутствовали 78 тысяч человек.

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