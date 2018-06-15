Открыт счет задержанным иностранцам на чемпионате мира в России

Первым задержанным иностранным болельщиком, прибывшим в Москву на чемпионат мира по футболу, оказалась 40-летняя гражданка Перу. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Женщину, приехавшую с друзьями на матч своей команды в Россию, задержали по подозрению в краже кошелька. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

«Фактически она является первой задержанной за правонарушения болельщицей», — отметил Мельников.

По его словам, члены ОНК навестили женщину в изоляторе, подобрали ей сокамерницу со знанием испанского и теперь собираются обсудить сложившуюся ситуацию с представителями посольства Перу в России.

«Жалоб она не имеет, только просит передать через друзей вещи. Сейчас решается вопрос о связи с представителями ее страны. В целом же гражданка Перу чувствует себя нормально», — добавил Мельников.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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