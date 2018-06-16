Футбольному болельщику продали билет на несуществующее место

Болельщик Евгений Стругов купил билет на матч чемпионата мира 2018 года между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге, но остался без места. Об этом он рассказал на странице Вконтакте.

«Купил билет в билетном центре в Пассаже, Екатеринбург. Меня хотели обвинить, что я подделал билет. Но полиция два раза пустила меня: паспорт, fan id, билет — все на мое имя, официально», — написал Стругов. По его данным, на «Екатеринбург-Арене» не хватает 192 кресел.

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15 июня стало известно, что матч между сборными Уругвая и Египта не собрал аншлага на трибунах стадиона «Екатеринбург Арена». Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин удивился количеству незанятых мест и заявил, что на матч было реализовано 32 тысячи билетов при вместимости в 35 тысяч.

The Telegraph сообщает, что Международная федерация футбола (ФИФА​) начнет расследование причин низкой явки болельщиков.

Чемпионат мира начался 14 июня. На «Екатеринбург Арене» пройдут матчи между сборными Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

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