Спорт
 
Последние новости
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Трамп дал старт торговой войне с Китаем
Матч Уругвая и Египта в Екатеринбурге не собрал аншлага
Россияне начали раскошеливаться на патриотизм
Британский журналист назвал ЧМ в России цирком и сравнил с нацистской Олимпиадой
Поездка в Минск потеснила сборную России в графике Путина
Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы
Киев отреагировал на слова Трампа о российском Крыме
Новости партнеров

Болельщик купил билет за 33 тысячи рублей и смотрел первый матч ЧМ стоя

Перейти в «Мою Ленту»

Болельщик, купивший билет на первый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии за 33 тысячи рублей, был вынужден смотреть встречу стоя. Об этом в Facebook рассказал Николай Пивненко.

«Человек обратился к волонтеру, но, к сожалению, весь первый тайм он вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Таком новом и современном. Стыдно», — написал очевидец.

Кресло болельщика оказалось не прикручено. По словам Пивненко, возле кресла лежала гайка, однако починить его оказалось некому. Место находится на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории. На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) такой билет стоит 33 тысячи рублей.

14 июня в первом матче чемпионата мира сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. На стадионе «Лужники» присутствовало более 78 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей
Болельщикам сборной России посоветовали молиться о чуде
Другие материалы рубрики
Спорт22:3614 июня

За себя и за Стаса!

Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Испугался даже принц
14:52Сегодня

Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет

09:47 8 июня

Овечкин стал самым ценным игроком Кубка Стэнли

13:05Сегодня

Чемпионат мира показался капитану сборной Испании похоронами

Спорт00:0114 июня

Скучно не будет

Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
22:51 9 июня

Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW

09:11Сегодня

Месси обошел Роналду

12:1110 июня

Футболист сборной России оказался самым дешевым из всех участников ЧМ

Спорт00:04 4 июня

Всему голова

Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
13:57Сегодня

Салах остался вне стартового состава сборной Египта на матч с Уругваем

02:26Сегодня

Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца

14:0910 июня

Нурмагомедов подерется с Макгрегором

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Поклонская пригласила Трампа в Крым
Поездка в Минск потеснила сборную России в графике Путина
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Кремль прокомментировал сообщения о словах Трампа про российский Крым
Раскрыты впечатления Путина от игры сборной России
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Китайцы попросили Путина не обращать внимания на «собачьи пельмени»
Мир напугали шуткой про раскол блока Меркель
Австрия решила возродить коалицию времен Второй мировой
Убит лидер пакистанских талибов
Мать заставила дочь выпить виски и угодила в тюрьму на 20 лет
Макрон захотел сменить главный язык ЕС
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
Украина откроет визовые центры в России
Названы условия сохранения ЛНР в составе Украины
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
«Требуйте везде оленину!»
От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
«Газпром» задумался о газопроводе через Северную Корею
В России повысят пенсионный возраст
Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше
Трамп решился на торговую войну с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бизнесмен купил ночь со школьницей за миллион и забрал его после плохого секса
В Москву приехали монгольские щипачи
Японец в Москве как-то остался без денег и документов
Россиянин отправился в колонию строгого режима за прописку 200 мигрантов
Все материалы
Наука и техника
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Главком раскрыл «военно-морское присутствие» России в мире
Произведен трехсотый F-35
США раскритиковали боеспособность российского «Терминатора»
Найдено неожиданное средство против рака крови
Все материалы
Спорт
За себя и за Стаса!
Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Испугался даже принц
Футболист сборной России попал на обложки итальянских газет
В России стартовал чемпионат мира
Робби Уильямс показал россиянам «фак». А сборная забила пять мячей!
Чемпионат мира показался капитану сборной Испании похоронами
Болельщик купил билет за 33 тысячи рублей и смотрел первый матч ЧМ стоя
Месси обошел Роналду
Салах остался вне стартового состава сборной Египта на матч с Уругваем
Все материалы
Культура
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Станислав ГоворухинСнимал, судил и осуждал
Каким запомнится Станислав Говорухин
Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд
«Факу» Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018 нашли объяснение
Звезда «Зомби по имени Шон» оказался алкоголиком
Умер барабанщик Элвиса Пресли
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Разъезжающий по Москве медведь напугал американцев антисемитским жестом
Американец избил девушку до полусмерти из-за приложения на смартфоне
Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone
Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста
Все материалы
Ценности
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Британцы сравнили российских и саудовских женщин
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Dior скопировал рисунок индуса
Все материалы
Путешествия
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Составлен рейтинг лучших туалетов мира
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Туристка напилась и умерла в первый день отпуска
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Окутанное паутиной монструозное дерево заметили в английской деревушке
Котенок проплыл тысячи морских миль в трюме корабля и был усыплен
На австралийской ферме родился двутелый ягненок-паук
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Все материалы
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Кроссовер Tesla начал ездить по рельсам в подземном тоннеле
Jaguar установил рекорд скорости на воде
До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы