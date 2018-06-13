Болельщикам сборной России посоветовали молиться о чуде

Британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России по футболу молиться о чуде на домашнем чемпионате мира. Слова исполнителя в среду, 13 июня, приводит ТАСС.

«Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое», — заявил Уильямс.

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Певец признался, что рассчитывает на победу англичан на чемпионате мира. «В этот раз я жду примерно следующего, что в первом матче Англия откроет счет в первом тайме, вся страна сольется в едином порыве: "Да! Мы выиграем!" Во втором тайме Англия пропустит дважды, и все мы будем очень расстроены. Если ты болеешь за сборную Англии, то ты всегда чрезвычайно разочарован», — подытожил он.

С аналогичным предложением к болельщикам обратился и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», — отметил патриарх.

14 июня в рамках церемонии открытия чемпионата мира-2018 в «Лужниках» выступят Уильямс и российская певица Аида Гарифуллина. В 18:00 по московскому времени начнется матч между сборными России и Саудовской Аравии. Другие соперники россиян по группе А — команды Египта и Уругвая.

Англичане попали в группу G, где сыграют с командами Туниса, Панамы и Бельгии. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждого квартета. Сборная России никогда не преодолевала групповой этап чемпионата мира.

Мундиаль пройдет в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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