Чемпионат мира в России рекордно обогатит ФИФА

Чемпионат мира в России принесет Международной федерации футбола (ФИФА) 6,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Сумма прибыли станет рекордной. Она на 10 процентов выше, чем прогнозировала ФИФА, и на 1,3 миллиарда долларов больше, чем заработанная за мировое первенство четырьмя годами ранее.

Прибыль от продажи прав на телетрансляции выросла на 2 процента. Спонсорские контракты принесут ФИФА на 200 миллионов долларов больше запланированного. Федерация расширила сотрудничество с китайскими компаниями — в 2018 году 7 из 20 спонсоров мундиаля представляют Поднебесную.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России, открывающая турнир матчем с Саудовской Аравией в «Лужниках», выступает в группе А. Помимо саудитов, соперниками команды Станислава Черчесова станут команды Египта и Уругвая.

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