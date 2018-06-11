Россию назвали плохим местом для проведения чемпионата мира

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Ондржей Павелец поделился мнением о стартующем в России чемпионате мира по футболу 2018 года. Его слова приводит ISport.

«Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Россия — неидеальное место, чтобы смотреть футбол. К тому же у меня нет любимой сборной на этом турнире. Мне нравится команда Италии, но она не попала на чемпионат, как и сборная Чехии. Но мне нравится сам турнир. Все в течение месяца только и будут что о нем говорить. Это весело», — рассказал хоккеист.

Павелец также высказался о фаворите турнира. «Кто победит? Это может быть Германия или Португалия с Роналду, но лично я желаю победы Аргентине. Она может стать самой важной для Месси», — добавил он.

Павелец выступает за «Рейнджерс» с 2017 года. В составе сборной Чехии голкипер становился чемпионом мира-2010.

Футбольное мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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