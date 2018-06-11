Черчесов назвал цель сборной России на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира. Его слова приводит НТВ.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель — выйти из группы», — заявил Черчесов.

Тренер также оценил соперника российской команды. «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. <...> Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», — отметил он.

При Черчесове в предыдущих семи встречах российская сборная не одержала ни одной победы. В последних двух поединках россияне смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо Саудовской Аравии, соперниками хозяев станут сборные Египта и Уругвая.

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