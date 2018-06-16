Комментатором ЧМ в Бразилии стал сидящий в тюрьме бывший президент

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на телеканале Rede TV. Об этом говорится в сообщении телеканала на странице в Facebook.

«У TVT и радио Brasil Atual появился новый комментатор», — рассказал спортивный комментатор Хосе Траяно, пояснив, что им будет да Силва.

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Ожидается, что бывший президент будет записывать впечатления от матчей и отправлять их в редакцию для показа в программе Papo com Zé Trajano, после чего их будут зачитывать в эфире. Первый комментарий выйдет в эфир 18 июня, когда сборная Бразилии сыграет со Швейцарией.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва является болельщиком футбольного клуба «Коринтианс».

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная Бразилии на турнире стартует 18 июня матчем против команды Швейцарии. Встреча пройдет в Ростове и начнется в 21:00 по московскому времени.

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