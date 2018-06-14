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Аргентинские заключенные объявили голодовку ради просмотра ЧМ

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Заключенные тюрьмы в аргентинском городе Пуэрто-Мадрин объявили голодовку, чтобы добиться разрешения смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Istoe.

По информации издания, заключенные потребовали починить телевизионный кабель, который не работал в течение трех дней. «Кабельное телевидение является незаменимым правом каждого человека, лишенного свободы. Мы приняли решение не принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — говорится в письме.

Отмечается, что суд не нашел причин для рассмотрения заявления.

Чемпионат мира в России открывается 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. Сборная Аргентины в рамках группового этапа сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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