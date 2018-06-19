Болельщик из Колумбии лишился драгоценностей на 50 миллионов рублей

Футбольного болельщика из Колумбии обокрали в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Об этом во вторник, 19 июня, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 миллионов рублей неизвестные вынесли из гостиничного номера 14 июня, когда гость отсутствовал.

Полиция установила подозреваемых, ведется их розыск.

Возбуждено уголовное дело о краже.

18 июня сообщалось о задержании в столице перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики. Преступление было совершено у стадиона «Лужники» перед игрой.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства принимают 12 стадионов в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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