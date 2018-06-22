Приехавшего на ЧМ-2018 американца забрали в психбольницу

Болельщику из США, приехавшему в Санкт-Петербург на матчи чемпионата мира по футболу, потребовалась принудительная госпитализация в одну из психиатрических больниц города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

39-летний американец проявлял агрессию и не реагировал на просьбы медиков успокоиться. Психиатрам пришлось принудительно его забрать. Отец болельщика не возражал против госпитализации. Больному прописали прием успокоительного и постельный режим.

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Сборная США не попала на чемпионат мира-2018. Американская команда не успела преодолеть квалификацию. Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна представляют на мундиале сборные Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Чемпионат мира продолжится до 15 июля. Финал турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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