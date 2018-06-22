Похабная шутка бразильцев над россиянкой обернулась уголовным делом

Против бразильских болельщиков, которые пошло пошутили над россиянкой и выложили видео в сеть, завели уголовное дело. Об этом заявили в прокуратуре столичного Федерального округа Бразилии, передает ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что расследование, которое будет проведено в срочном порядке, позволит точно установить личности всех замешанных лиц. В прокуратуре отметили, что поведение бразильцев является оскорбительным и носит женоненавистнический характер.

На видеозаписи, выложенной в Twitter, россиянка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить Buceta Rosa (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»), а затем подхватывают фразу и добавляют слово «русские».

Пользователи сети в России, Бразилии и других странах возмутились поведением бразильцев. Одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы. Также среди фанатов распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, начальство которого пообещало начать дисциплинарную проверку в связи с инцидентом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!