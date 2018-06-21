Бразильский фанат возмутился похабной шуткой над россиянкой

Болельщик сборной Бразилии Фелипе прокомментировал ситуацию с соотечественником, пошло пошутившим над россиянкой и выложившим видео в сеть. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы слышали про историю с оскорблениями нашими фанатами русской девушки. Это ужасно. Никто в Бразилии этого не одобряет. Мы приехали сюда, чтобы наслаждаться праздником футбола, и хотим хорошо провести здесь время, ничего более. Мы просыпаемся с мыслью, что наша сборная может выиграть этот мундиаль», — заявил бразилец.

На видеозаписи, выложенной в Twitter, россиянка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить Buceta Rosa (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»), а затем подхватывают фразу и добавляют слово «русские».

Пользователи сети в России, Бразилии и других странах возмутились поведением бразильцев. Одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы.

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