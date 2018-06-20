Россиянки потребовали наказать бразильских фанатов за «розовые киски»

Правозащитница Алена Попова потребовала привлечь бразильских болельщиков к ответственности за публикацию видеозаписи с россиянкой, рядом с которой они кричат на португальском «русские розовые вагины». Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

На видеозаписи, выложенной в Twitter, россиянка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить «Buceta Rosa» (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»), а затем подхватывают фразу и добавляют слово «русские».

— Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 июня 2018, 21:27

В петиции говорится о том, что болельщики публично унизили честь и достоинство и самой девушки, и всех женщин России, поэтому могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП России («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»), либо по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Также автор письма призвала бразильцев принести публичные извинения и самой девушке, и всем гражданкам России «за сексизм, оскорбления, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку».

Одна из подписавшихся отметила, что поддерживает петицию, «чтоб не повадно было оскорблять российских женщин — наелись уже».

Ранее Министерство туризма Бразилии опубликовало заявление, в котором осудило поведение болельщиков, обманом заставивших россиянку скандировать оскорбительную для женщин фразу на португальском. «Считаем, что мачизм и женоненавистничество неприемлемы ни в каком виде», — говорится в сообщении. В ведомстве также опровергли появившиеся в бразильских СМИ данные о том, что мужчины на видео являются его сотрудниками.

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