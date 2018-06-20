Бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой

Одного из бразильских болельщиков, которые пошло пошутили над россиянкой и выложили видео в сеть, уволили с работы. Об этом сообщает издание UOL.

Участник похабного розыгрыша Фелипе Уилсон — сотрудник авиакомпании LATAM Airlines Brasil.

Также среди фанатов распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, начальство которого пообещало начать дисциплинарную проверку в связи с инцидентом, передает O Globo.

— Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 июня 2018, 21:27

Ранее правозащитница Алена Попова потребовала привлечь бразильских болельщиков к ответственности за публикацию видеозаписи с россиянкой, рядом с которой они кричат на португальском «русские розовые вагины». Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

На видеозаписи, выложенной в Twitter, россиянка стоит в окружении фанатов, которые просят ее повторить «Buceta Rosa» (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»), а затем подхватывают фразу и добавляют слово «русские».

Пользователи сети в России, Бразилии и других странах возмутились поведением бразильцев.

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