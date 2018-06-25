Власти Подмосковья рассказали об обеспечении безопасности в период ЧМ

Спасатели Московской области работают во время чемпионата мира по футболу в режиме повышенной готовности, заявил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 25 июня.

«В обеспечении безопасности объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу на территории Подмосковья задействовано свыше пяти тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений, в том числе Главное управление МЧС России по Московской области, Мособлпожспас, добровольцев и других структур», — сказал он.

По его словам, на особом контроле подмосковных спасателей находятся объекты инфраструктуры, примыкающие к лесопарковым зонам, места отдыха на воде. Спасатели работают круглосуточно.

Чемпионат мира продлится до 15 июля 2018 года. В Подмосковье матчи не проходят, однако на местных стадионах тренируются футбольные команды. Помимо национальной команды России, здесь остановились команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

