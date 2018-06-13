Болельщиков пустят в подмосковные музеи бесплатно

Государственные подмосковные музеи в период чемпионата мира по футболу будут работать без выходных. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 13 июня.

«Музеи разработали специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, посетителей ждут народные забавы, соревнования по незаслуженно забытыми в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья», — рассказала министр культуры региона Оксана Косарева.

По предъявлению паспорта болельщика посетить экспозиции и культурные мероприятия можно будет бесплатно, уточняется в сообщении.

Так, в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» подготовлена мультимедийная инсталляция «Традиция. Вера. Победа». Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет собой специально подобранный контент, состоящий из фотографий и видео, рассказывающих о наиболее интересных событиях в истории советского футбола.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

