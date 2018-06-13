Воробьев отметил важность размещения сборных ЧМ-2018 в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность всех мероприятий, которые связаны с пребыванием на территории региона команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA–2018. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном правительстве в среду, 13 июня.

«Часть команд остановилась на подмосковных базах, и еще продолжают приезжать новые составы команд. Обращаю внимание на важность всех мероприятий, которые сопутствуют присутствию команд на наших базах», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства.

Ранее в среду сообщалось, что добровольцы движения «Живу спортом» посетили открытую тренировку сборной Франции по футболу в городском округе Истра.

В период чемпионата на открытых площадках Московской области состоятся более пятидесяти праздничных мероприятий.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.