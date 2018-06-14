Власти Подмосковья отчитались о подготовке инфраструктуры к ЧМ-2018

Cвыше 70 зон пребывания граждан отремонтировали в Подмосковье к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, для болельщиков организованы туристические маршруты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 14 июня.

«Мы создали семь туристических маршрутов: это наши древние кремли, это наше культурно-христианское наследие. Мы издали большой буклет на пяти языках, который раздают наши волонтеры во всех городах — у нас свыше 500 обученных волонтеров, владеющих иностранными языками», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в автобусах на территории Химок остановки будут объявлять сразу на трех языках: русском, английском и испанском.

Накануне сообщалось, что государственные подмосковные музеи в период чемпионата мира по футболу будут работать без выходных.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.