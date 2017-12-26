Назван лучший футболист года в России

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит журнал «Футбол». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Промес набрал 419 очков, опередив капитана красно-белых Дениса Глушакова на 142 балла (277). Замкнул тройку лидеров форвард «Краснодара» Федор Смолов — у него 254 балла.

«Я выбрал "Спартак", потому что это лучший клуб в России. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня», — заявил Промес.

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих СМИ. Им предлагалось назвать трех лучших игроков календарного года. Лидером по числу игроков, упомянутых в опросе, стали «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» — по семь, «Зенит» был представлен пятью футболистами.

В 2017 году Промес вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат России. 25-летний полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, на его счету 12 голов в 26 матчах сезона 2016/17.

Журнал «Футбол» определяет лучшего футболиста страны с 1964 года.

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