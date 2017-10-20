Футболист «Спартака» обошел Месси и Роналду в списке лучших в Лиге чемпионов

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал третьим в списке лучших игроков третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Форвард отметился дублем и двумя результативными передачами в матче с испанской «Севильей». В голосовании футболист обошел Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдена Азара («Челси») и Неймара (ПСЖ).

Лучшим игроком недели был признан нападающий английского клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах. В матче со словенским «Марибором» Салах забил два гола и сделал одну результативную передачу. Вторым стал форвард «Бешикташа» (Турция) Дженк Тосун. Он принес команде победу, забив два гола «Монако».

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17 октября «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов. Победа стала для красно-белых первой на групповом этапе турнира. После трех матчей они делят первое-второе место с «Ливерпулем», у обеих команд по пять очков. «Севилья» с четырьмя очками занимает третье место, «Марибор» идет четвертым, имея в активе один балл.