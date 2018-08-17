«Зенит» ответил на слова Лукашенко о «ходящих на четвереньках футболистах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его высказывание после первой игры с минским «Динамо», завершившейся проигрышем петербуржцев. Белорусский лидер тогда отметил, что «некоторые футболисты гостей на четвереньках ходили», сообщает Чемпионат.com.

«Тяжёлая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно тогда, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», — сказал Семак.

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Ранее 16 августа сообщалось, что Санкт-Петербургский клуб «Зенит» разгромил минское «Динамо» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и попал в следующий этап турнира. Встреча прошла на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 8:1.

Первый матч противостояния завершился разгромной победой «Динамо» со счетом 4:0. Однако по итогам двух встреч дальше прошла российская команда.

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