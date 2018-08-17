Дзюба отреагировал на критику Лукашенко в адрес «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес команды. Его слова приводит Sports.ru

«Батьку (Александра Лукашенко — прим. «Ленты.ру») мы уважаем! Он хороший. И белорусы все-таки наши братья. Я почти каждому пожал руку, потому что они сражались. В целом фон такой был: многие болельщики раздухарились, и Батька так сказал… Хорошо, что мы все доказали», — заявил форвард.

Кроме Дзюбы, на слова Лукашенко ответил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Наставник «сине-бело-голубых» поблагодарил президента Белоруссии и назвал его критику дополнительным стиумулом для хорошей игры петербуржцев.

16 августа «Зенит» разгромил минское «Динамо» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и попал в следующий этап турнира. Встреча завершилась со счетом 8:1.

Первая встреча противостояния завершилась разгромной победой «Динамо» со счетом 4:0. После матча Лукашенко заявил, что игроки «Зенита» находились в плохом состоянии и ходили по полю на четвереньках.

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